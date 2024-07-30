المقاومة تواصل استهداف قوات الاحتلال في غزة

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها غرف قيادة الاحتلال في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة شمالي القطاع، بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، بالإضافة إلى دكّها قوات الاحتلال في محيط مسجد الظلال، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بقذائف الهاون.

واستهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بوابل من قذائف الهاون، مقرّ قيادة عمليات "جيش" الاحتلال، في منطقة الزنة شرقي خان يونس، جنوبي القطاع، وتجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده، شمالي شرقي خان يونس، وحشوده في محور القتال في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة، شمالي القطاع.

وتمكّنت من قنص جندي صهيوني في محور القتال في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

من جهتها، سيطرت كتائب شهداء الأقصى على طائرة إسرائيلية من دون طيار، من نوع "إيفو ماكس"، خلال تنفيذها مهمّات استخبارية في سماء شرقي غزة.

وتمكّن مقاتلوها من قنص جندي إسرائيلي وإصابته بصورة مباشرة في محيط منطقة برشلونة، في تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة، شمالي القطاع. واستهدفت قوة إسرائيلية، تحصّنت في أحد المنازل في تل الهوا، بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدفت الكتائب برشقة صاروخية، من نوع "107"، حشود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.

في هذا السياق، استهدفت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، شمالي القطاع، بصاروخين من نوع حاصب "111".

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