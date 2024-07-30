المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف دبابة "ميركافا" في الراهب

وفي بيان منفصل أكدت المقاومة تدمير التجهيزات التجسسية في موقع العباد، بعد استهداف الموقع ودشمه والتجهيزات المذكورة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وتأتي هذه العمليات في إطار استكمال الرد ‏على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شقرا، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، بحسب ما جاء في بيانات المقاومة.

وفي عملية أخرى ضد موقع الراهب، لفتت المقاومة إلى أنّ مجاهديها، وبعد مراقبة ‌‏ومتابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الموقع، كانوا قد كمنوا لدبابة "ميركافا"، وعند وصولها إلى دائرة نيرانهم، استهدفوها بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة أيضاً التجهيزات الفنية ‌‏المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخراً في تلة الكرنتينا، بالأسلحة المناسبة وتمكنت من تحقيق إصابة مباشرة فيها، ما ‏أدى ‏إلى تدميرها.‏

وفي سياق متصل، أكدت منصة إعلامية إسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي في مستوطنات إصبع الجليل بسبب الحرائق، في أعقاب صواريخ أطلقت من لبنان.

وأفاد مراسل قناة "كان" الإسرائيلية في الشمال، روبي همرشلاغ، باندلاع حريق كبير جداً جنوبي مستوطنة "كريات شمونة"، بسبب صواريخ أطلقت من لبنان، مؤكداً أنّ "الأضرار فادحة".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تفعيل الدفاعات الجوية مرة ثانية بعد رصد طائرة مسيّرة فوق المنطقة البحرية في الشمال، متحدثةً عن إطلاق 3 صواريخ على منطقة "شتولا" على الحدود مع لبنان.

مراسل الميادين في جنوب لبنان، أكد أن نيراناً مباشرة من لبنان أصابت هدفاً إسرائيلياً في محيط موقع حدب البستان، وهدفاً آخر في موقع العباد، وهدفاً ثالثاً في "حرج نطوعا" في الجليل الغربي.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ شركات طيران أجنبية ألغت رحلاتها إلى "إسرائيل" على خلفية التصعيد مع لبنان.

اعتداءات الاحتلال تتواصل

وأفاد مراسل الميادين بأن 3 مدنيين أصيبوا بجروح من جراء استهداف مدفعية "جيش" الاحتلال أحد المنازل في بلدة شبعا، وبأن القصف المدفعي الإسرائيلي طال أيضاً بلدتَي كفركلا وكفرشوبا، جنوبي لبنان.

كما أفاد المراسل بأنّ 3 مدنيين لبنانيين آخرين أصيبوا بجروح إثر غارة إسرائيلية بالقرب من سيارتهم في بلدة كفر رمان، وأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضاً على بلدات يارون وشيحين مارون الراس، جنوبي لبنان.

وأكد مراسل الميادين أنّ غارة من طائرة مسّيرة استهدفت سيارة في بلدة كونين، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ أرض أرض من الجانب المحتل باتجاه بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد أعلنت في وقتٍ سابق، يوم الإثنين، أنّ مجاهديها استهدفوا منظومة فنية ‏تجسسية، تم تثبيتها مؤخراً في موقع المالكية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفت موقع البغدادي التابع للاحتلال بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وتجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجّهة. ‏

انتهى ** 2342