قاليباف يؤكد ضرورة التعاون الدولي الجاد بين إيران وجزر القمر بشان القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال لقاء قاليباف يوم الاثنين مع رئيس برلمان جزر القمر مسترافان عبده، الذي وصل إلى طهران لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

وقال : نأمل أن نتمكن من توسيع علاقاتنا الثنائية مع جزر القمر، الأمر الذي سيساعد في تنمية البلدين.

ووجه الشكر لجزر القمر على مساندتها لشعب فلسطين المظلوم، وقال: من واجبنا الإنساني والإسلامي الدفاع عن فلسطين بأي وسيلة، لأن هنالك اليوم إبادة جماعية وقد رأيتم أن الجمهورية الإسلامية وقفت بكل قوتها ضد هذا العمل الهمجي ودعمت فلسطين بشكل كامل.

وأشار قاليباف إلى أنه يمكن لإيران وجزر القمر أن يكون بينهما تعاون جدي في المجالات الدولية، خاصة في المحافل الدولية وحقوق الإنسان، وقال: إن السلوك المزدوج لأمريكا والدول الغربية في مجال حقوق الإنسان واضح اليوم، لذلك ينبغي في هذه المجالات، أن يكون لدينا تعاون وثيق.

وقال رئيس مجلس الشورى: نأمل أن يستمر تعاوننا في المحافل الدولية وإيران مستعدة لمواصلة علاقات الصداقة.

*رئيس مجلس جزر القمر

من جانبه قال رئيس مجلس جزر القمر، مسترافان عبده: إن الكثير من مواطني جزر القمر درسوا وعاشوا في إيران. نحن اصدقاء لكم ويسعدنا السفر إلى إيران.

وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين، وقال: أنتم بلد عظيم وتقومون بأعمال كبرى على الصعيد العالمي والإقليمي والإسلامي.

وقال مسترافان عبده إن جزر القمر، مثل إيران، تدافع عن قيم فلسطين، وقال: الإسرائيليون يسمحون لأنفسهم بممارسة كل ظلم ضد الشعب الفلسطيني، لكن من ناحية أخرى، تتخذ إيران إجراءات كبيرة من أجل فلسطين، وهو ما يجعل جزر القمر فخورة.

وأشار هذا المسؤول رفيع المستوى من جزر القمر: نأمل أن يتمكن البلدان من القيام بأنشطة كبيرة معًا في المستقبل.

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