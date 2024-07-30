اليوم..ايران وكوريا الجنوبية في نهائي بطولة شباب آسيا بالكرة الطائرة

وهزمت ايران اندونيسيا بالدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 (25-21 و 25-14 و 25-16) فيما فازت كوريا الجنوبية على اليابان بنتيجة 3-2 في المباراة الاخرى للدور نصف النهائي.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على قطر والصين وتايوان بنتيجة 3-0 في كل منها، وفي الدور الثاني فازت على كازاخستان 3-0 وعلى وكوريا الجنوبية 3-2 .

يذكر ان ايران توجت بالبطولة 7 مرات لغاية الان وحلت في مركز الوصافة 3 مرات وفي المركز الثالث مرتين.

وهذه هي المرة الرابعة التي تواجه فيها ايران كوريا الجنوبية في النهائي حيث فازت ايران مرتين وخسرت مرة واحدة.

انتهى ** 2342