٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85552533
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اليوم..ايران وكوريا الجنوبية في نهائي بطولة شباب آسيا بالكرة الطائرة

٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:١١ ص
رمز الخبر: 85552533
اليوم..ايران وكوريا الجنوبية في نهائي بطولة شباب آسيا بالكرة الطائرة

طهران / 30 تموز/يوليو/ارنا- ستلتقي ايران مع كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة شباب آسيا الـ 18 بالكرة الطائرة تحت 20 عاما الجارية في مدينة سورابايا باندونيسيا.

وهزمت ايران اندونيسيا بالدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 (25-21 و 25-14 و 25-16) فيما فازت كوريا الجنوبية على اليابان بنتيجة 3-2 في المباراة الاخرى للدور نصف النهائي.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على قطر والصين وتايوان بنتيجة 3-0 في كل منها، وفي الدور الثاني فازت على كازاخستان 3-0 وعلى وكوريا الجنوبية 3-2 .  

يذكر ان ايران توجت بالبطولة 7 مرات لغاية الان وحلت في مركز الوصافة 3 مرات وفي المركز الثالث مرتين. 

وهذه هي المرة الرابعة التي تواجه فيها ايران كوريا الجنوبية في النهائي حيث فازت ايران مرتين وخسرت مرة واحدة.

انتهى ** 2342

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