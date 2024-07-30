حماس: نتنياهو يماطل ويضع العقبات أمام التوصل لاتفاق

كذب القيادي بحركة حماس عزت الرشق، تصريحات رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي ادعت أن الحركة تمنع التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وقال إن بنيامين نتنياهو "هو من يماطل ويراوغ ويضع العقبات أمام الاتفاق".

وامس الاثنين، ادعى مكتب نتنياهو أن "قيادة حماس تمنع التوصل إلى صفقة".

وأضاف المكتب في بيان: "لم تغير إسرائيل أو تضف أي شروط في المقترح، بل على العكس من ذلك، حتى هذه اللحظة حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييراً ولم تستجب للمخطط الأصلي"، وفق ادعائه.

وفي بيانه، قال الرشق إن "الوسطاء يعلمون تماما أن حماس أبدت مرونة وايجابية، فتحت الطريق للتوصل لاتفاق، وتجاوزت العقبات الإسرائيلية".

وأضاف: "حماس رحبت بما ورد في قرار مجلس الأمن، وبما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من نقاط تتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وصفقة تبادل، بينما لم يوافق نتنياهو عليهما".

وبداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الامريكي بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المحتجزين"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.

لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الموساد ديفيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

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