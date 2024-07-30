أهالي الجولان: نرفض إراقة الدماء بحجة الانتقام

ونبه أهالي الجولان في بيان، العالم إلى أنّ "كل ما يسمى منظومة حقوق إنسانية سقط حين تناثرت أشلاء الأطفال في مجدل شمس"، مؤكدين رفضهم إراقة أي قطرة دم تحت مسمى الانتقام.

وشدد البيان على أنّ التصريحات الخارجة عن الإجماع الجولاني، سواء كانت من داخل الجولان او خارجه، لا تمثل إلا صاحبها فقط.

وفي سياق متصل، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية، عن أحد سكان مجدل شمس، قوله إن "نتنياهو قاتل قاتل قاتل، وسأغسل المكان الذي دخل إليه".

وحيّت وزارة الخارجية السورية "الموقف البطولي لأهلنا في الجولان المحتل، ورفضهم قيام مجرمي الكيان، وآخرهم نتنياهو، بزيارة مجدل شمس".

وكان التلفزيون السوري الرسمي أفاد بأنّ أبناء الجولان السوري المحتل تصدوا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحاولوا منعه من دخول مجدل شمس، الإثنين، ونعتوه بـ"الفاشي والمجرم".

وهاجم أهالي القرية وزراء وأعضاء في "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان نفت، نفياً قاطعاً، الادعاءات التي أوردتها عدة وسائل ‏إعلام إسرائيلية، ومنصات إعلامية متعددة، بشأن استهداف مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

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