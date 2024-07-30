بزشکیان:يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية

واعرب مسعود بزشکیان خلال لقائه مع عبدالسلام اليوم الثلاثاء، عن امله في إنهاء الظلم علی المسلمین في ظل تضافر وتعاون جميع الدول الإسلامية.

ويزورعبدالسلام ايران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد.

يشار الى انه ستقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان، الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 80 دولة في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.

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