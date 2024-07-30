٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85552713
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بزشکیان:يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية

٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٥٢ ص
رمز الخبر: 85552713
بزشکیان:يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتعاون الدول الإسلامية

طهران/30 تموز/يوليو/ارنا- شدد رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" خلال لقائه المتحدث الرسمي لحرکة أنصار الله اليمنية "محمد عبدالسلام"، يجب أن ينتهي الظلم علی المسلمین بتضافر وتعاون الدول الإسلامية.

واعرب مسعود بزشکیان خلال لقائه مع عبدالسلام  اليوم الثلاثاء، عن امله في إنهاء الظلم علی المسلمین في ظل تضافر وتعاون جميع الدول الإسلامية.

ويزورعبدالسلام ايران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد.

يشار الى انه ستقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان، الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 80 دولة في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.

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