بزشكيان: "هكمتانه" رمز لوحدة الشعب الإيراني

وجاء في رسالة الدكتور مسعود بزشكيان: إن تاريخ إيران وثقافتها وحضارتها يتألق دائما في العالم واليوم تسجيل "هكمتانة" على قائمة التراث العالمي لليونسكو باعتباره الاثر الثامن والعشرين لإيران قد ذكر مرة أخرى بمجد الحضارة الإيرانية.

وقال: همدان مدينة قديمة وتحتضن العديد من المعالم التاريخية والثقافية من عصور مختلفة وتکشف النصوص التاريخية المتبقية من فترات سابقة في إيران وخارجها، عن مكانة خاصة والأحداث التاريخية لهذه المدينة لتثبت أهميتها الكبيرة خاصة ان همدان كانت دائما مهد العلم والدين منذ فترة ما قبل الإسلام وحتى الآن.

واضاف: ارتبطت مدينة همدان في العصر الإسلامي ارتباطا وثيقا بتاريخ إيران وشهدت العديد من الأحداث التاريخية في العصر الإسلامي.

وتابع:أشكر جهود الخبراء والمديرين في التسجيل العالمي لتل هکمتانه باعتباره الاثر الثامن والعشرين للتسجيل العالمي لإيران في اليونسكو وأهنئ ابناء الشعب الإيراني على هذا الحدث ولهذا سنهتم بالحفاظ على التراث الثقافي ونهتم بالسياحة والحرف اليدوية.

وكانت الدورة الـ 46 لمؤتمر التراث العالمي لليونسكو والمنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، قد صادقت على تسجيل ملف "هكمتانة" الايراني على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وذلك بعد إدخال بعض الاصلاحات باقتراح من ايكوموس وبعض اعضاء اللجنة (قطر وكازاخستان وفيتنام وتركيا وكينيا ورواندا) وصوتت لصالح حذف "المركز التاريخي لهمدان" وبذلك دخل المعلم الايراني الـ 28 هذا، الى القائمة العالمية للتراث الثقافي.

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