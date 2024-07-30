إيران تشيد بدور جنوب أفريقيا في الملاحقة الدولية للجرائم الصهيونية

طهران /30 تموز/يوليو/ارنا- أشاد وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"بالجهود الخاصة التي تبذلها جنوب أفريقيا في إدانة جرائم الكيان الصهيوني في الأوساط القانونية والقضائية الدولية.

يتبع..