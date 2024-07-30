إيران وغامبيا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

وأشار باقري إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف وتعزيز العلاقات بين طهران وبانجول في مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف، ورحب بالجهود الخاصة والإرادة الجادة لكبار المسؤولين في غامبيا في هذا المجال.

وأكد: سيتم خلق العديد من القدرات في ضوء استئناف العلاقات السياسية بين البلدين للتعاون، خاصة في المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

بدوره اعرب وزير الخارجية الغامبي خلال هذا اللقاء عن ارتياحه لزيارة طهران وهنأ بإجراء الانتخابات الرئاسية الناجحة في إيران.

وقدم رسالة التهنئة من رئيس بلاده " أدامو بارو" إلى الرئيس الجديد الإيراني"مسعود بزشكيان"، وأعرب عن تعازي الرئيس وحكومة وشعب غامبيا بمناسبة استشهاد الرئيس الشهيد "اية الله رئيسي" ووزير الخارجية الشهيد "حسين أمير عبداللهيان".

وأعرب تانغارا عن ارتياحه لزيارته إلى طهران للمشاركة في حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني، مؤكدا جهود بلاده الجادة لاستئناف العلاقات مع إيران وتطويرها بشكل شامل.

وفي ختام هذا اللقاء وقع تانغاراو باقري على البيان الرسمي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية غامبيا.

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