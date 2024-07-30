بزشكيان: استكمال طرق النقل سيكون من أولوياتنا

ووصل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقى مسعود بزشکیان.

ووصف "مسعود بزشكيان" خلال اللقاء مع "نيكول باشينيان"، العلاقات بين البلدين بأنها طويلة الأمد وتاريخية وودية وتقوم على حسن الجوار.

وأکد أن تطويروتعزيز العلاقات مع الجيران يعد من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: سنحاول تعزيز وتقوية العلاقات باستخدام كافة الإمكانات المتاحة وبإرادة كبار المسؤولين في البلدين، خلال الفترة الجديدة.

واعتبر التعاون الجيد بين البلدين بمثابة منصة مناسبة لتوطید الاتصالات والعلاقات في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.

وأضاف: ننظر إلى طرق النقل، بما فيها ممر "شمال- جنوب"على أنها فرصة للتنمية والتقدم لجميع دول المنطقة ومن هذا المنطلق فإن استكمال مشاريع هذا القسم سيكون من أولوياتنا في الفترة الجديدة.

من جانبه هنأ رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" خلال اللقاء ، انتخاب بزشکیان رئيسًا للشعب الإيراني ووصف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرمينيا بالاستراتيجية والعميقة.

وأكد اهتمام بلاده بمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات في مختلف القطاعات بما في ذلك تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في إطار تنمية التجارة الدولية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أن اتفاقيات التعاون العديدة بين إيران وأرمينيا، خاصة في مجالات النقل والعبور والمنافذ الحدودية والطاقة، كانت مؤشرا على العلاقات الجيدة جداً بين البلدين خلال رئاسة الرئيس الإيراني الراحل السيد إبراهيم رئيسي ونحن مهتمون بمواصلة هذا التعاون بقوة في الفترة الجديدة.

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