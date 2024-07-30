٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85553150
T T
٠ Persons

سمات

في حديث مع صحيفة الراي؛

السفير الإيراني: اللجنة القنصلية المشتركة بين ايران والكويت ستلتئم في طهران قريباً

٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٠ م
رمز الخبر: 85553150
السفير الإيراني: اللجنة القنصلية المشتركة بين ايران والكويت ستلتئم في طهران قريباً

طهران/ 30 تموز/ يونيو/ارنا-أكد السفير الايراني لدى الكويت "محمد توتونجي": وفقا للتنسيق الجاري مع الجهات المعنية، فإن اللجنة القنصلية المشتركة بين الكويت وإيران ستلتئم في طهران قريباً وهناك زيارات لوفود رسمية أخرى يتم التنسيق بشأنها حاليا.

وقال توتونجي لـ«الراي»: أن السياسة الخارجية الإيرانية مبنية على حسن الجوار، مشيرا إلى أن هذه السياسة من أولويات ایران تجاه الجيران، حيث تمت متابعتها خلال السنوات الثلاث الماضية وساهمت في تعزيز العلاقات مع دول الجوار .
واضاف:إن الحكومة الجديدة ستستمر في هذا النهج، في إشارة إلى مواصلة الرئيس الجديد نهج الرئيس الراحل اية الله رئيسي في تحسين العلاقات مع الكويت ودول الجوار.

يشار الى انه ستقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان، الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 70 دولة و600 مراسل محلي وأجنبي في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .