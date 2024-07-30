بزشكيان: إنشاء اتحاد اقليمي يمكن أن يقلل الحدود بين الدول ويجعل التعاون اكثر وضوحا

وخلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان ماولين أشيمبايف، الذي وصل الى طهران للمشاركة بمراسم اداء اليمن الدستورية، رأى الرئيس الايراني أن إيران وكازاخستان تعيشان في منطقة ثقافية وحضارية مشتركة وأن الفخر الثقافي للمنطقة ملك للجميع.

واضاف بزشكيان ان تسهيل حركة المواطنين وكذلك تبادل الطلاب وتوسيع التفاعلات بين العلماء والأكاديميين في البلدين يمكن أن يساعد في تعميق وتعزيز التفاعلات والعلاقات بين البلدين. كما أن الجهود المبذولة لإنشاء اتحاد إقليمي يمكن أن تقلل الحدود بين الدول في المجال الحضاري والثقافي وتجعل التعاون اكثر وضوحا في هذا المجال.

كما اعتبر الرئيس الايراني ان العلاقات بين إيران وكازاخستان تعتمد على التفاعلات والقواسم المشتركة الثقافية القديمة،مضيفا انه وحتى اليوم لم تكن الحدود السياسية قادرة على وضع حد للروابط الثقافية والتاريخية المتشابكة بين البلدين.

وفي الاشارة الى الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين البلدين، بما في ذلك في عهد الرئيس الشهيد آية الله رئيسي،اكد بزشكيان على ان تعزيز التعاون مع دول الكنطقة سيكون من اولويات السياسة الخارجية للحكومة الـ14، لافتا الى محاولة تسهيل تنفيذ الاتفاقيات مع كازاخستان.

وتابع بزشكيان ان البلدين يتمتعان بقدرات جيدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتبادلات التجارية والعبور والتعاون في مجالات النفط والغاز والمنتجات الزراعية والأدوية وتصنيع السلع والمعدات وتصدير الخدمات الفنية والهندسية،لافتا الى انه وفي الفترة المقبلة سوف يتم تسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة في هذا الشأن.

ولفت الرئيس الايراني الجديد الى عضوية ومشاركة البلدين في الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات شنغهاي وسيكا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وما شابه ذلك، وأكد على أهمية تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي والدولي بين البلدين من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

وبدوره واثناء تهنئة بزشكيان يمنصبه الجديد،اعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني عن تمنياته بالنجاح للرئيس الايراني الجديد لافتا الى أن كازاخستان تولي أهمية كبيرة لتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية والثقافية والعلمية والعبور والنقل والنفط والغاز والصناعة.

واردف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني بأن شعب كازاخستان على دراية بالثقافة والفنون الإيرانية منذ الطفولة، ويهتم بشكل خاص بالشعراء الإيرانيين.

وباعتبار ايران شريكا استراتيجيا لكازاخستان ،اشار أشيمبايف الى أهمية دور العلاقات البرلمانية في تسهيل تعزيز العلاقات الثنائية، وأكد استعداده للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية مع ايران بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية مثل شنغهاي وسيكا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

يشار الى انه ستقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان، الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 80 دولة و600 مراسل محلي وأجنبي في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.

انتهى**ر.م