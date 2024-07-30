٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:١٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85553176
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خلال استقباله هنية؛

بزشکیان: مقاومة الشعب الفلسطيني ستحقق النصر النهائي

٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:١٢ م
رمز الخبر: 85553176
بزشکیان: مقاومة الشعب الفلسطيني ستحقق النصر النهائي

طهران/ 30 تموز/ يونيو/ ارنا- قال الرئيس الإيراني الجديد "مسعود بزشكيان": إن مقاومة المجاهدین والشعب الفلسطيني أمام الجرائم الشنیعة للصهاينة هي مصدر فخر واعتزاز ونحن على يقين أن هذه المقاومة ستنتهي بالنصر النهائي وتحرير الأرض الفلسطينية وزوال الکیان الصهيوني.

ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، الى طهران لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقى مسعود بزشکیان.

وقال بزشکیان خلال اللقاء، إن هدف تحریر فلسطين كان هم الشعب الإيراني قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية وإن شعبنا لطالما كان يكره جرائم وعدوانية الکیان الصهيوني ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم،وسيواصل هذا الدعم بقوة أكبر.

وأضاف أن قسوة الصهاينة في الجرائم التي يرتكبونها في غزة تثير اشمئزاز كل الأحرار بغض النظر عن دينهم وإن مقاومة الشعب الفلسطيني والمجاهدين أمام الجرائم الشنیعة للصهاينة هي مصدر فخر واعتزاز ونحن على يقين أن هذه المقاومة ستنتهي بالنصر النهائي للشعب وتحرير الأرض الفلسطينية وزوال الکیان الصهيوني.

من جانبه هنأ "إسماعيل هنية" في هذا اللقاء، بزشکیان بفوزه في الانتخابات الرئاسیة الإيرانية واعتبر رد بزشکیان علی رسالة التهنئة التي بعث بها قبل أيام بهذه المناسبة، ومواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مصدر تشجيع وفخر للشعب الفلسطيني.

وقال: المقاومة الفلسطينية اليوم هي في الخط الأمامي للوقوف في وجه مطامع نظام الهیمنة ومن هذا المنطلق يحاول العدو وراء كسر هذا الخط الأمامي حتى يتمكن من إدارة المنطقة بالسياسات التي يريدها من خلال تركيع المقاومة وهنا يتبين مدى أهمية استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة ومواجهة نفوذ المستكبرين وممثلهم في المنطقة، الکیان الصهيوني.

واعتبر تزايد الثقة بشأن حتمیة زوال الکیان الصهيوني من نتائج عملية طوفان الأقصى وقال: حاولت أكثر من 20 دولة دعم هذا الکیان في عملية الوعد الصادق وهذا يدل على أن الصهاينة يعانون من أزمة استراتيجية مؤکدا أن استمرار وتعزيز دعم الأمة الإسلامية لاستمرار المقاومة هز أركان الکیان الصهيوني.

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