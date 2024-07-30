كازاخستان ستستضيف القادة الشباب من الديانات العالمية والتقليدية

وأضاف اشیمبایف في لقائه رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية حجة الإسلام والمسلمين محمد مهدي إيماني بور: نخطط لعقد اجتماع للأمانة وزعماء الأديان الشباب لأول مرة في مؤتمر "زعماء الأديان العالمية والتقليدية" في اكتوبر.

وأشار إلى لقاءه مع الرئيس الإيراني "بزشكيان" ورئيس المجلس الشورى الإسلامي "قاليباف" بشان تطوير العلاقات بين إيران وكازاخستان، قائلا: في اللقاء مع السيد قاليباف تحدثنا عن تطور العلاقات والتوصل إلى نتيجة إيجابية.

وشكر حجة الإسلام محمد مهدي إيماني بور، وقال: نخطط للحديث عن المفاوضات بين البلدين اليوم. وقد دعمت منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية مبادرات كازاخستان في هذا المجال .

واعلن رئيس لجنة اقامة مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني، علي رضا شريفي إن المراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس مسعود بزشكيان ستقام عصر اليوم الثلاثاء .

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