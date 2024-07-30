بزشكيان: اولوية الحكومة الجديدة تعزيز العلاقات مع الجيران

واثناء لقائه اليوم رئيس مجلس وزراء جورجيا " إيراكلي كوباخيدزه"، اعتبر بزشكيان تطوير العلاقات الثنائية معادلة مربحة ليس فقط لايران وجورجيا فحسب انما للمنطقة بأكملها، مؤكدا على ان ايران مثل جورجيا عازمة على توسيع التعاون المتبادل في المجالات التي تهم الطرفين لتفعيل القدرات المتنوعة من أجل رفاهية وتنمية الشعبين.

وبدوره وضمن تهنئة بزشكيان مرة أخرى على انتخابه رئيسا من قبل الشعب وتمنياته له بالنجاح في طريق تنمية وتقدم إيران، رأى واعتبر رئيس وزراء جورجيا بأن حكومته ملتزمة بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعميق وتعزيز العلاقات،لافتا الى ان إيران تلعب دورا هاما وبناء في المنطقة ومبديا سروره لأن الأجواء الودية تسود العلاقات بين البلدين.

وفي اشارة الى أن كلا البلدين لديهما دافع كبير لتعزيز التفاعلات مع بعضهما البعض، اكد كوباخيدزه على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي من أجل زيادة تعزيز العلاقات السياسية.

كما اعرب رئيس وزراء جورجيا عن سروره لأن العلاقات الثنائية تمضي قدما في مختلف المجالات، كما أن التفاعلات الشعبية والتعاون بين القطاعين الخاص في إيران وجورجيا يتحسن يوما بعد يوم.

يشار الى انه ستقام اليوم عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان،الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 80 دولة و600 مراسل محلي وأجنبي في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.

انتهى**ر.م