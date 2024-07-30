٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٠٧ م
رمز الخبر: 85553282
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journalistزهراء ناظمي

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انتشال 42 جثمانا من خان يونس بعد تراجع القوات الإسرائيلية

٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٠٧ م
رمز الخبر: 85553282
انتشال 42 جثمانا من خان يونس بعد تراجع القوات الإسرائيلية

طهران/ 30 تموز/ يونيو/ ارنا- أفاد الدفاع المدني في غزة اليوم الثلاثاء، بانتشال 42 جثمانا من منطقة بنى سهيلا، بعد تراجع قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان، إنه تلقى 200 إشارة وبلاغا عن فقدان مواطنين في المناطق الشرقية لخان يونس، مشيرا إلى أنه يعمل على انتشال الجثامين بعد إغلاق الطرق وتدمير 90‎‎% من البنية التحتية شرقي خان يونس.

ولفت الدفاع المدني في غزة إلى أن منع القوات الإسرائيلية لطواقمه من انتشال الجرحى تسبب في وفاتهم وتحلل جثامينهم.

وأكد أنه انتشل حتى الآن 42 جثمانا من بنى سهيلا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن "أعداد الشهداء في خان يونس تفوق التوقعات وهناك 300 شهيد على الأقل".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت في آخر تحديث لها الاثنين أن حصيلة الحرب بين "إسرائيل" والحركة الفلسطينية المستمرة منذ نحو عشرة أشهر، بلغت 39363 شهيدا على الأقل.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 90923 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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Dossier

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