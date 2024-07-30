انتشال 42 جثمانا من خان يونس بعد تراجع القوات الإسرائيلية

وقال الدفاع المدني في غزة في بيان، إنه تلقى 200 إشارة وبلاغا عن فقدان مواطنين في المناطق الشرقية لخان يونس، مشيرا إلى أنه يعمل على انتشال الجثامين بعد إغلاق الطرق وتدمير 90‎‎% من البنية التحتية شرقي خان يونس.

ولفت الدفاع المدني في غزة إلى أن منع القوات الإسرائيلية لطواقمه من انتشال الجرحى تسبب في وفاتهم وتحلل جثامينهم.

وأكد أنه انتشل حتى الآن 42 جثمانا من بنى سهيلا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن "أعداد الشهداء في خان يونس تفوق التوقعات وهناك 300 شهيد على الأقل".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت في آخر تحديث لها الاثنين أن حصيلة الحرب بين "إسرائيل" والحركة الفلسطينية المستمرة منذ نحو عشرة أشهر، بلغت 39363 شهيدا على الأقل.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 90923 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

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