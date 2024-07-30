وزير الخارجية المصري في طهران للمشاركة بتنصيب الرئيس بزشكيان

وفي هذا الشأن، صرح متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، على منصة إكس، أنه "تم استقبال الوزير بدر عبد العاطي بمطار طهران خلال زيارته الحالية للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

والاثنين، اعلنت الخارجية المصرية في بيان، عن زيارة الوزير بدر عبد العاطي إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين للسيد بزشكيان.

علما انه سيقام اليوم الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران، حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان في قاعد مجلس الشورى الاسلامي بالعاصمة طهران، بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين محليين، الى جانب 104 وفود من 86 دولة، و600 مراسل محلي وأجنبي؛ بحسب ما افاد به المساعد التنفيذي لرئيس البرلمان "علي رضا شريفي".

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