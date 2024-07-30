الرئيس بزشكيان يستقبل رئيس البرلمان الاوزبكي ونائب رئيس الوزراء القرغيزي

وفي تصريح خلال اللقاء مع رئيس البرلمان الاوزبكي، اكد الرئيس الايراني الجديد على ارادة حكومته في تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين؛ واصفا تلك الوثائق انها تشير الى مدى عمق ونمو التعاون الثنائي.

كما نوه الرئيس بزشكيان في هذا اللقاء الى اهمية الدول الجارة لدى السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وقال : نحن عازمون على تنمية العلاقات ولاسيما الاقتصادية والتجارية والثقافية مع جمهورية اوزبكستان.

في المقابل، هنأ رئيس البرلمان الاوزبكي بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران؛ مؤكدا على رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين خلال المرحلة المستقبلية.

من جانب اخر، قال السيد بزشكيان لدى استقبال نائب رئيس الوزراء القرغيزي : نحن على يقين بان تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين انطلاقا من وثيقة التعاون التجاري الحالية، سيحقق نتائج مميزة لخدمة مصالح الشعبين الايراني والقرغيزي.

الى ذلك، قدم توربايوف التهاني للرئيس الايراني السيد بزشكيان، كما احيا ذكرى الرئيس الشهيد اية الله رئيسي ومرافقيه الشهداء.

وتطلع نائب رئيس الوزراء القرغيزي الى توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في المرحلة الجديدة واكثر مما كانت عليه سابقا.

علما انه سيقام اليوم الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران، حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان في قاعد مجلس الشورى الاسلامي بالعاصمة طهران، بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين محليين، الى جانب 104 وفود من 86 دولة، و600 مراسل محلي وأجنبي؛ بحسب ما افاد به المساعد التنفيذي لرئيس البرلمان "علي رضا شريفي".

انتهى ** ح ع