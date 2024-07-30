الرئيس بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية امام البرلمان

وافادت ارنا، ان مراسم اداء اليمين الدستورية لتاسع رئيس للجمهورية الاسلامية في ايران، جرت عصر اليوم الثلاثاء في قاعة البرلمان، بحضور رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية حجت الاسلام غلام حسين محسني ايجئي، وجمع من كبار المسؤولين والقادة العسكريين في ايران الاسلامية؛ الى جانب 104 وفود لـ 86 دولة من انحاء العالم.

وبدات هذه المراسم بتلاوة آي من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس السلطة التشريعية، وايضا كلمة رئيس السلطة القضائية، لياتي دور رئيس السلطة التنفيذية الجديد والذي ادى اليمين وفقا للمادة 121 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وقّع على نص القسم، بان يسخر كافة الامكانات والطاقات في سياق تنفيذ المهام التي اوكلها الشعب الايراني اليه.

ومما جاء في نص اليمين الدستورية على لسان الرئيس الايراني الجديد السيد بزشكيان :

انني اتعهد بان لا ادخر اي جهد في سياق حراسة الحدود والدفاع عن الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد، وتنفيذ المهام التي اودعها الشعب الايراني في ذمتي، واستعين بالباري عز وجل واسير على نهج الرسول (ص) والائمة الاطهار (ع) من اجل صون هذه الامانة المقدسة كامين ورع ومجاهد، حتى اسلمها الى الرئيس المنتخب الذي سياتي من بعدي.

انتهى ** ح ع