الامام الخامنئي يستقبل المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية

وكلّف سماحة القائد، خلال هذا اللقاء المقتضب، القيادي في حركة انصار الله، تحياته الى قائد الحركة "السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي".

كما اشاد الامام الخامنئي بصمود الشعب اليمني ومواقفه المناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

علما ان سماحة قائد الثورة الاسلامية، استقبل جمعا من كبار الشخصيات والمسؤولين الذين توافدوا اليوم من مختلف البلدان للمشاركة في حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد مسعود بزشكيان؛ حيث تقدموا بالتهاني من الشعب وسماحة القائد بانتخاب تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية في ايران.

انتهى ** ح ع