قائد الثورة: سياسة حزب الله منذ بدء عملية طوفان الاقصى حكيمة وعقلانية

ووصف سماحته ، سياسة حزب الله منذ بداية عملية طوفان الأقصى بأنها سياسة حكيمة وعقلانية ومطابقة للمصلحة تماما، وشدد على أن المسار يجب أن يستمر بنفس الطريقة.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية ان الانسجام القائم بين مختلف التيارات في لبنان ودعمها لمواقف وقرارات المقاومة مؤشرا على نجاح حزب الله في البيئة السياسية داخليا.

وحمل قائد الثورة الاسلامية، الشيخ نعيم قاسم تحياته الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلًا: «أبلغوا سلامي للسيد حسن نصر الله، وأخبروه أنني أدعو دائمًا له، ولجميع قادة المقاومة ومجاهديها في لبنان».

وفي هذا اللقاء عرض الشيخ نعيم قاسم تقريراً عن آخر التطورات في لبنان والاوضاع على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة.

انتهى ** 2342