٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٥٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85553663
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اعتداء إسرائيلي يستهدف مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت

٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٥٢ م
رمز الخبر: 85553663
اعتداء إسرائيلي يستهدف مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت

طهران / 30 تموز/يوليو/ارنا- أعلنت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن استشهاد سيدة وجرح 68 شخصاً في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف، مساء الثلاثاء، ضاحية بيروت الجنوبية.

وأشارت إلى أنّ من بين المصابين 5 في حالة حرجة، فيما تتوزع بقية الإصابات بين متوسطة وطفيفة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي اعتداءً، مساء الثلاثاء، على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مستهدفاً مبنىً سكنياً في منطقة حارة حريك .

وأشار مراسل الميادين إلى أنّ أعمال الإغاثة متواصلة بصعوبة بسبب تسوية 4 طبقات من المبنى السكني المأهول الذي استهدف بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أنّ المنطقة المستهدفة في الغارة الإسرائيلية مكتظة بالسكان، وأنّ المبنى ملاصق لمستشفى "بهمن" في منطقة حارة حريك.

وأشار مراسل الميادين إلى أنّ الاعتداء الإسرائيلي أدى إلى وقوع أضرارٍ في مستشفى "بهمن"، وعدة مبان مجاورة.

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