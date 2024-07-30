اعتداء إسرائيلي يستهدف مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأشارت إلى أنّ من بين المصابين 5 في حالة حرجة، فيما تتوزع بقية الإصابات بين متوسطة وطفيفة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي اعتداءً، مساء الثلاثاء، على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مستهدفاً مبنىً سكنياً في منطقة حارة حريك .

وأشار مراسل الميادين إلى أنّ أعمال الإغاثة متواصلة بصعوبة بسبب تسوية 4 طبقات من المبنى السكني المأهول الذي استهدف بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أنّ المنطقة المستهدفة في الغارة الإسرائيلية مكتظة بالسكان، وأنّ المبنى ملاصق لمستشفى "بهمن" في منطقة حارة حريك.

وأشار مراسل الميادين إلى أنّ الاعتداء الإسرائيلي أدى إلى وقوع أضرارٍ في مستشفى "بهمن"، وعدة مبان مجاورة.

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