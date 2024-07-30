بزشكيان: ايران ومصر قادرتان على حل الكثير من مشاكل المنطقة بالتعاون بينهما

ووصف الدكتور مسعود بزشكيان خلال لقائه مساء الثلاثاء مع "بدر عبدالعاطي" وزير خارجية مصر الذي يزور طهران للمشاركة في حفل اداء الرئيس الايراني اليمين الدستورية ، إيران ومصر بأنهما دولتان شقيقتان ولشعبيهما مشاعر المحبة تجاه بعضهما البعض.

وفي إشارة إلى التاريخ الحضاري العريق والوضاء والشامخ لإيران ومصر، أعرب الرئيس الايراني عن أمله في حل المشاكل التي تواجه تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.

وقال الدكتور بزشكيان إن إيران ومصر يمكنهما في ظل التعاون بينهما حل الكثير من المشاكل في المنطقة ، وأضاف ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون وتبادل الخبرات والقدرات والطاقات مع مصر.

بدوره اشار وزير الخارجية المصري الى أنه لم يمر سوى أقل من شهر على تعيينه في هذا المنصب في الحكومة المصرية الجديدة وقال انه كلف من قبل الرئيس المصري ابلاغ تحياته الحارة وتهانيه الخالصة وامانيه القلبية بالنجاح للرئيس الايراني وللحكومة الرابعة عشرة في تحقيق التقدم والرفاهية للشعب الإيراني.

وأوضح "بدر عبد العاطي" أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزيران للخارجية المصرية إيران في أقل من شهرين، وقال: نحن في مصر مسرورون وسعداء لأن إيران تمكنت من اجتياز الفترة الانتقالية بعد رحيل الدكتور رئيسي باقتدار وبدون أي مشاكل خلال فترة قصيرة واجراء انتخابات حرة.

واعتبر وزير الخارجية المصري أن مواقف البلدين متقاربة للغاية بشأن قضايا مثل عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتمسك بالنظام الدولي متعدد الأطراف، والدفاع عن حقوق الإنسان وقضايا مماثلة كثيرة ، واشار إلى اللقاء بين رئيسي إيران ومصر في الرياض والاتفاق على تطوير العلاقات وقال أن مسار تطبيع العلاقات يشق طريقه وآمل أن يتمكن هذان البلدان العظيمان وصاحبا الحضارة من بدء تعاونهما رسميًا في أقرب وقت ممكن لضمان المنفعة المتبادلة.

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