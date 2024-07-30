ايران تدين بشدة العدوان الجوي الصهيوني على بيروت

واعتبر كنعاني العدوان الذي ارتكبه الكيان الصهيوني مساء الثلاثاء ، انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وانتهاكا سافرا للقوانين والأنظمة الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: إن العمل الخبيث والإجرامي الذي قامت به العصابة الإجرامية الصهيونية في منطقة الضاحية في بيروت لا يمكنه بالتأكيد أن يمنع الأبناء الغيارى للشعب والمقاومة الشامخة في لبنان من مواصلة المسار المشرف لنصرة الفلسطينيين المظلومين والوقوف في وجه عدوان كيان الفصل العنصري الصهيوني.

وشدد كنعاني على الحق المشروع للحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية في الرد على الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب، وحمل هذا الكيان المصطنع والحكومة الأميركية المسؤولية عن توسيع نطاق التوتر والأزمة في المنطقة وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بشكل عاجل بمسؤولياتهم تجاه تهديدات الكيان لأمن لبنان والسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الهجوم العدواني وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما أعرب عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا.

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