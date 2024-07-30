بزشكيان: إيران والعراق نصيران وداعمان لبعضهما البعض في أوقات الشدة

جاء ذلك في تصريح للرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال استقباله، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور طهران للمشاركة في حفل اداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب.

ووجه بزشكيان الشكر والتقدير لرئيس الوزراء العراقي لحضوره حفل اداء اليمين ووصف العلاقات بين البلدين بانها عميقة وودية وعريقة وقال: ان تطوير العلاقات مع الجيران قدر الإمكان هو أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة الـ 14 (الجديدة).

ورأى أنه من الضروري تعميق وتوسيع العلاقات بين الجيران ودول المنطقة لمواجهة التدخلات الأجنبية في قضايا المنطقة وأضاف: ان إيران والعراق نصيران وداعمان لبعضهما البعض في الشدائد ويسعيان لتوفير المنافع المتبادلة.

وفي هذا اللقاء، هنأ رئيس وزراء العراق الشعب الإيراني على انتخاب الدكتور بزشكيان لمنصب الرئاسة، وتمنى له اصالة عن نفسه ونيابة عن حكومة وشعب العراق النجاح في مهمته، ووصف العلاقات بين شعبي ايران والعراق بانها كانت على الدوام ودية ودافئة، معربا عن امله بان تستمر العلاقات في النمو في فترة الحكومة الجديدة مثلما كانت عليه في عهد الشهيد رئيسي.

وأشار إلى التخطيط الذي كان قد جرى لزيارة الشهيد آية الله رئيسي إلى العراق، داعيا بزشكيان لزيارة العراق وعقد لقاءات ومباحثات بين مسؤولي البلدين، لتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة لتطوير العلاقات وتحقيق اتفاقيات جديدة حول القضايا التي تهم الجانبين.

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