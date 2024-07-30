قاليباف: ينبغي تمهيد الطريق لتطوير العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو على وجه السرعة

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، الثلاثاء ، لرئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فالودين الذي وصل إلى طهران لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني.

وعبر قاليباف عن ترحيبه وتقديره لعقد اجتماع رؤساء برلمانات بريكس في سانت بطرسبورغ وقال: الآن بعد أن بدأ البرلمان الثاني عشر والحكومة الرابعة عشرة العمل في البلاد، يجب تمهيد الطريق لتنمية العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: سيتم قريبا تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وروسيا في البرلمان الثاني عشر.

بدوره دعا رئيس مجلس الدوما الروسي إيران لحضور مؤتمر موسكو الأمني.

وثمن فالودين في هذا اللقاء ، حسن الاستضافة من المسؤولين الإيرانيين وقال : قريبا سيعقد مؤتمر أمني في موسكو بمشاركة 6 دول مجاورة لروسيا ، ونوجه لكم الدعوة أيضًا لحضور هذا المؤتمر الدولي المهم.

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