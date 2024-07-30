٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85553705
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بزشكيان: على ايران والسعودية احباط مؤامرات الاعداء الرامية لاثارة الخلافات بينهما

٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٠٩ ص
رمز الخبر: 85553705
بزشكيان: على ايران والسعودية احباط مؤامرات الاعداء الرامية لاثارة الخلافات بينهما

طهران / 31 تموز/يوليو/ارنا- أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان اعداء ايران والسعودية والمناوئين لهما يريدون اثارة الخلافات بين البلدين من اجل تحقيق مآربهم اللامشروعة، وقال: على ايران والسعودية العمل على احباط مثل هذه المؤامرات بالوعي والوحدة والانسجام.

ولدى استقباله ، مساء الثلاثاء، منصور بن متعب بن عبدالعزيز، المبعوث الخاص للملك السعودي، الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد، أعرب مسعود بزشكيان عن شكره لرسالة الملك السعودي وولي العهد ومشاعر المودة التي ابدياها، ووصف محادثاته الهاتفية المفصلة مع ولي العهد السعودي بالبناءة، وقال ان التواصل بين ايران والسعودية، فضلا عن اعتبارات الجوار والتواصل الاخوي الودي، فإنه ممتزج بالاواصر والمشتركات الدينية والعقائدية، وحوّلنا الى يد واحدة.

وبيّن الرئيس الايراني ان اعداء الشعبين ومناوئيهما بصدد اثارة الخلافات بين البلدين من اجل تحقيق مآربهم اللامشروعة، مضيفا: على ايران والسعودية بالوعي والوحدة والانسجام ان تحبطا هكذا مؤامرات.

من جانبه، أبلغ منصور بن متعب بن عبدالعزيز، خلال اللقاء، أحر التهاني من الملك السعودي وولي عهده الى الدكتور بزشكيان، وقال: ان العلاقات العريقة بين البلدين مبنية على التاريخ والثقافة المشتركة وكذلك الجوار والاخوة.

وأشار الى رغبة قادة بلده بتنمية العلاقات مع ايران، وقال: ان قادة العربية السعودية يؤمنون ان الاتفاق الذي تبلور بين البلدين في بكين، كان بداية للمضي على المسار الصحيح لتحقيق المصالح المتبادلة، وهذا المسار ليس فقط يصب في مصلحة المنطقة بل في مصلحة العالم كذلك.

انتهى ** 2342

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