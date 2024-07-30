بزشكيان: تطوير التفاعل بين إيران والإمارات يصب في مصلحة الأمة الإسلامية

ولدى استقباله مساء الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اعرب مسعود بزشكيان عن امله بتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة اكثر مما مضى.

وأشار بزشكيان الى ان ترسيخ العلاقات وتعزيزها مع دول الجوار يمثل اولوية للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية والحكومة الرابعة عشرة، وقال: ان الدول والشعوب الاسلامية اشقاء لبعضها بعضا، واذا اتحدوا واصبحوا يدا واحدة، فإن الكيان الصهيوني لن يكون قادرا على ارتكاب هكذا جرائم فظيعة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

واعرب الرئيس الايراني عن امله بأن يؤدي تطوير التفاعل بين البلدين الى الوحدة والانسجام الحقيقي بين الدول الاسلامية.

من جانبه، قدم الشيخ عبدالله بن زايد التهنئة بانتخاب مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية، وأكد ان دولة الامارات وشعبها يكنان مودة عميقة وكبيرة لايران وشعبها. اعتقد انها فرصة جيدة كوننا الى جانب بعضنا بعضا ولدينا علاقات طيبة ونامل بأن نتمكن من الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة لضمان المصالح المتبادلة.

وبيّن ان رئيس دولة الامارات اكد شخصيا لأقول لكم، ان تعتبروا بلدنا بلدا صديقا وبيتكم الثاني، معربا عن امله بأن تكون فترة ولاية بزشكيان بداية لطريق جديد في مسار تنمية العلاقات الثنائية. مؤكدا: كونوا على ثقة بأن ابواب الامارات مفتوحة دوما امامكم وامام اية افكار لتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

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