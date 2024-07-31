٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85553724
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العراق.. شهداء وجرحى من الحشد الشعبي في انفجار شمال محافظة بابل

٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ ص
رمز الخبر: 85553724
العراق.. شهداء وجرحى من الحشد الشعبي في انفجار شمال محافظة بابل

طهران / 31 تموز/يوليو/ارنا- أعلن الحشد الشعبي العراقي، الأربعاء، تعرض قوات تابعة له لانفجار شمالي محافظة بابل مساء الثلاثاء ، مما ادى الى استشهاد واصابة 3 من الاشخاص.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان: "بالساعة 21:30 مساء يوم الثلاثاء (30 يوليو 2024) تعرضت قوات تابعة للواء 47 ضمن عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي قاطع جرف النصر / منطقة السعيدات إلى انفجار لم تعرف طبيعته، مما أسفر عن إرتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

كما أضافت: "الحاقا بالموقف السابق، فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد الشعبي شمال محافظة بابل تمت بواسطة صواريخ أطلقت من طائرات مسيرة".

بدوره وجه محافظ بابل عدنان فيحان، في بيان، باستنفار الفرق الطبية ومستشفى المسيب لإسعاف جرحى قصف الحشد الشعبي بجرف الصخر.

انتهى ** 2342

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