بزشكيان: نؤمن بالتوافق في الداخل والتفاعل مع العالم

وكتب الدكتور مسعود بزشكيان على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" يوم الثلاثاء: نحن نؤمن بالتوافق في الداخل والتفاعل مع العالم.

وأضاف: "الوحدة الوطنية تعني التنازل عن الخلافات التي لم تتشكل إلا على أساس الأنانية، وشعبنا لم يكن يريد في الانتخابات غير هذا".

وتابع رئيس الجمهورية: إن العالم بحاجة إلى استغلال هذه الفرصة الفريدة لحل المشاكل الإقليمية والعالمية بمشاركة إيران القوية وذات العزة والداعية للسلام.

وقال: يجب أن ننظر إلى الشعب الإيراني؛ النساء والشباب والمجموعات العرقية، كفرص وطنية فريدة، يمكنهم تقديم طرق جديدة لحل مشاكل البلاد.

وأكد الرئيس بزشكيان: يجب أن نتيح فرصة الحضور والمشاركة لمن كانوا على الهامش لغاية الان.

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