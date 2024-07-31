قاليباف يؤكد على تفعيل وتنفيذ التفاهمات بين إيران والإمارات

وقال قاليباف، في لقاء الثلاثاء مع الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وصل إلى طهران لحضور حفل اداء الرئيس بزشكيان اليمين الدستورية: عقدنا اجتماعان تفصيليان خلال الزيارة الى الإمارات العربية المتحدة مع كبار المسؤولين فيها وكانت النتيجة مثمرة.

واضاف: توصلنا إلى تفاهمات حول بعض القضايا الثنائية والعلاقات السياسية التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة.

وقال قاليباف: كتبت مذكرة إلى الشيخ منصور بشأن كيفية الوصول إلى تنفيذ الاتفاقيات، لأننا نعتقد أن نتائج هذه الزيارة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل العلاقات بين البلدين، وأهمها الذي هو في مجال القضايا الاقتصادية.

من جانبه اعرب الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن ارتياحه لحضوره في إيران وشكر المسؤولين الايرانيين على كرم الضيافة وقال: "هناك فرص وإمكانات لا حصر لها في العلاقات بين البلدين يمكن استخدامها لتعزيز العلاقات الثنائية، لذا يتوجب علينا أن نتخذ المزيد من الخطوات في استخدام هذه القدرات.

وأضاف: إن تطور أي علاقات اقتصادية يعتمد على مجموعة من العوامل، العامل الأول هو الإرادة، والعامل الثاني هو الفرص الاقتصادية، والعامل الثالث هو قدرة رجال الأعمال والعامل الرابع هو الآلية القانونية في هذا المجال. كل هذه الحالات موجودة باستثناء الحالة الرابعة وهي الآلية القانونية.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتيح للبلدين تحقيق أهدافهما دون أي ضرر.

وأكد أنه يجب أن نصل إلى مرحلة تفعيل وتنفيذ التفاهمات.

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