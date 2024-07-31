كنعاني يدين بشدة هجوم الجماعات التكفيرية على المسلمين الشيعة بمنطقة باراتشنار الباكستانية

وقال كنعاني في تصريح له مساء الثلاثاء: إن هذا العمل الإجرامي أحزن قلوب جميع المسلمين، وفي حين أظهر الظلم الذي يتعرض له أهل المنطقة المذكورة، فقد كشف عن الطبيعة الإجرامية للحركات التكفيرية وضرورة المكافحة المنسقة والجذرية والقوية لهذه الجماعات.

وقال المتحدث باسم الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين كافة أشكال التطرف التي تستهدفت وحدة العالم الإسلامي والدولة الشقيقة والجارة باكستان، وتؤكد على ضرورة تضامن جميع الدول الإسلامية للمكافحة الفعالة لهذه الجماعات التكفيرية.

وأضاف كنعاني: كما تعتبر الجمهورية الاسلامية تعاون دول المنطقة في المكافحة المستمرة لمرتكبي ومنظمي وداعمي وممولي هذه الاعمال أمرا ضروريا ولا بد منه.

المتحدث باسم وزارة الخارجية، إذ ثمن إجراءات حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في التصدي للحركات التكفيرية والإرهابية، أكد على ضرورة مواصلة الجهود والإجراءات الحاسمة لمواجهة مرتكبي الجرائم الأخيرة والحفاظ على حياة سكان منطقة باراتشنار.

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