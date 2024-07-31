ايران تتوّج بلقب بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة للمرة الثالثة على التوالي

وواصل المنتخب الايراني سلسلة انتصاراته وعروضه القوية في البطولة وحقق فوزه السادس، محرزا البطولة عن جدارة واستحقاق.

وحسمت ايران المباراة النهائية بنتيجة 25-12 و25-18 و25-22 نقطة على حساب كوريا الجنوبية.

وهذه المرة الثالثة على التوالي التي تتوج ايران بها بلقب بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة تحت 20 سنة فيما أحرزت على مدى مشاركاتها السابقة في 17 نسخة من البطولة 12 ميدالية شملت 7 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

وفي السياق وبمباراة تحديد المراكز فاز منتخب اليابان على نظيره الاندونيسي 3- 1 ليحرز بذلك المركز الثالث.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على قطر والصين وتايوان بنتيجة 3-0 في كل منها، وفي الدور الثاني فازت على كازاخستان 3-0 وعلى وكوريا الجنوبية 3-2 .

وهزمت ايران اندونيسيا بالدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 (25-21 و 25-14 و 25-16) فيما فازت كوريا الجنوبية على اليابان بنتيجة 3-2 في المباراة الاخرى للدور نصف النهائي.

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