رئيس الوزراء الاذربيجاني يدعو الى تطوير العلاقات مع ايران في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

ولدى لقائه مع محمد رضا عارف النائب الاول للرئيس الايراني، أعرب علي اسدوف عن شكره لحسن الضيافة والاستقبال الذي حظي فيه في ايران، وقال: انني احمل رسالة الصداقة من قبل السيد علييف ومن قبل حكومة اذربيجان، وندعو رسميا الدكتور بزشكيان للمشاركة في مؤتمر التغيير المناخي الاممي الذي تستضيفه باكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأعرب اسدوف عن سروره لافتتاح سفارة اذربيجان في طهران، وقال: نأمل ان يبقى التواصل والعلاقات بين البلدين مثلما كان دوما، مستقرا ومستداما على اساس الصداقة والمودة.

وتطرق رئيس الوزراء الاذربيجاني الى بعض الموضوعات بين البلدين، وقال: خلال لقاء مسؤولي اذربيجان مع الرئيس الايراني الفقيد، تم التوصل الى اتفاقات مهمة، ونامل ان يتم تنفيذها على ارض الواقع.

كما اشار الى نشاطات مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران واذربيجان، حيث حضر اثنان من اعضائها هذا اللقاء، وأعرب عن امله بتنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين الجارين بشكل ملموس خلال المرحلة الجديدة.

ولفت رئيس الوزراء الاذربيجاني الى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 17 بالمائة خلال النصف الاول من 2024، وأن 1500 شركة ايرانية تنشط في اذربيجان، داعيا الحكومة الايرانية الى ان تساهم في تنفيذ ممر الشمال – الجنوب بأسرع ما يمكن، واضاف: خلال زيارتي الى روسيا، طرحت هذه الدعوة ايضا مع رئيس الوزراء الروسي، لأنني اؤمن ان تنفيذ هذا المشروع بأسرع ما يمكن يصب في مصلحة الدول الثلاث اذربيجان وايران وروسيا.

كما اشار الى زيادة النقل بنسبة 45 بالمائة بين البلدين خلال الاشهر الستة الاولى من السنة، وقال: ان حجم شحن السلع تجاوز 6 ملايين طن، منوها بالتعاون والتقدم الحاصل في مجال الطاقة والعلاقات الاقتصادية، داعيا الى تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

انتهى ** 2342