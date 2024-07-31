استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس، المجاهد اسماعيل هنية في طهران

واعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية في بيان لها ان هنية واحد افراد فريق حمايته استشهدا صباح اليوم الاربعاء اثر استهداف مقر اقامتهما في طهران.

وجاء في نص بيان حرس الثورة الاسلامية:

انا لله و انا الیه راجعون

نعزي الشعب الفلسطيني البطل والامة الاسلامية ومجاهدي جبهة المقاومة والشعب الايراني باستشهاد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" واحد افراد فريق حمايته في طهران اثر استهداف مقر اقامته.

وجاء في البيان سيعلن عن سبب هذا الحادث وابعاده.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

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