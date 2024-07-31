ماهر الطاهر: حكومة العدو سوف تندم على الخطيئة التي ارتكبتها عبر اغتيال إسماعيل هنية

وقال ماهر الطاهر: الشعب الفلسطيني لديه كل الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس من أجل قضيته مهما كانت التضحيات

وأضاف: العدو الصهيوني يتجاوز كل الخطوط الحمر ويدفع الأمور نحو حرب شاملة مع كل محور الــمقاومة

وصرح:محور المـقاومة لديه كامل الجاهزية للمواجهة وأرى أن الأمور تتطور في اتجاه تصعيد المواجهة إلى حدها الأقصى.

وأکد: حكومة العدو سوف تندم على الخطيئة التي ارتكبتها عبر اغتيال إسماعيل هنية والاعتداء على السيادة الإيرانية.

وأضاف: عملية اغتيال الشــهيد إسماعيل هنية ما كانت لتتم من دون غطاء أميركي ونقول للشــهيد القائد إسماعيل هنية نم قرير العين ولا تقلق ونحن نعاهدك على أننا سنواصل الكفاح والمقاومة.

یذکر أنه اعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.

واعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية في بيان لها ان هنية واحد افراد فريق حمايته استشهدا صباح اليوم الاربعاء اثر استهداف مقر اقامتهما في طهران.

وجاء في نص بيان حرس الثورة الاسلامية:

انا لله و انا الیه راجعون

نعزي الشعب الفلسطيني البطل والامة الاسلامية ومجاهدي جبهة المقاومة والشعب الايراني باستشهاد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" واحد افراد فريق حمايته في طهران اثر استهداف مقر اقامته.

وجاء في البيان سيعلن عن سبب هذا الحادث وابعاده.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

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