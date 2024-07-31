عضو المكتب السياسي لحركة حماس: اغتيال القائد اسماعيل هنية لن يمر دون رد

وبحسب وكالة سما الاخبارية الفلسطينية، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بأن اغتيال القائد إسماعيل هنية عمل جبان ولن يمر دون رد.

وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما في طهران.

وجاء نص بيان حرس الثورة الاسلامية كالاتي:

بسم الله

انا لله وإنا إليه راجعون

نتقدم بالتعازي للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي جبهة المقاومة والشعب الإيراني الشريف، باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما صباح اليوم الاربعاء في طهران.

التحقيق جار في هذه الحادثة وسيتم الاعلان عن النتائج لاحقا.

انتهى**ر.م