حركة أنصار الله: اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انتهاك صارخ للقوانين

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء، باستشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم إلى الاستهداف.

كما قالت حركة حماس في بيان صحفي: "تنعى حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

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