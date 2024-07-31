٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:١٣ ص
رمز الخبر: 85553795
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journalistزهراء ناظمي

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حركة أنصار الله: اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انتهاك صارخ للقوانين

٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:١٣ ص
رمز الخبر: 85553795
حركة أنصار الله: اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انتهاك صارخ للقوانين

طهران/ 31 تموز/ يونيو/ ارنا- قالت حركة أنصار الله في بيان: إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ القائد إسماعيل هنية جريمة إرهابية وانتهاك صارخ للقوانين.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء، باستشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم إلى الاستهداف.

كما قالت حركة حماس في بيان صحفي: "تنعى حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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