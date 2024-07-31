الجهاد الاسلامي: اغتيال القائد الشهيد اسماعيل هنية تصعيد خطير لن يحقق اهدافه

ورأى نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأن حركة حماس حركة عظيمة وستملأ أي منصب شاغر بشكل مباشر، مشيرا الى ان اسماعيل هنية كان مشروع شهادة منذ نعومة اظفاره.

وقال محمد الهندي :"إذا كان العدو يظن أنه يستطيع هزيمة المقاومة باغتيال قياداتها فهو مخطئ تماما".

كما صرح القيادي في حركة حماس "سامي ابو زهري" لرويترز ان اغتيال القائد الشهيد اسماعيل هنية تصعيد خطير لن يحقق اهدافه.

واضاف ابو زهري :" لقد دخلنا في حرب شاملة من أجل تحرير القدس، ونحن على استعداد لدفع أي ثمن بهذه الطريق."

وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما في طهران.

وجاء نص بيان حرس الثورة الاسلامية كالاتي:

بسم الله

انا لله وإنا إليه راجعون

نتقدم بالتعازي للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي جبهة المقاومة والشعب الإيراني الشريف، باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما صباح اليوم الاربعاء في طهران.

التحقيق جار في هذه الحادثة وسيتم الاعلان عن النتائج لاحقا.

انتهى**ر.م