قيادي في حماس: اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى

وقال القيادي في حركة حـماس سامي أبو زهري: "نخوض حربًا مفتوحة لتحرير القدس وجاهزون لدفع مختلف الأثمان".

وأضاف المسؤول في حركة حماس، أن اغتيال إسماعيل هنية في إيران يعد تصعيدًا خطيرًا لن يحقق أهدافه.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانطلاق دعوات للخروج بمظاهرات غاضبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنديدًا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء.

اعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.

من جانبه اعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية في بيان لها ان هنية واحد افراد فريق حمايته استشهدا صباح اليوم الاربعاء اثر استهداف مقر اقامتهما في طهران.

وجاء في نص بيان حرس الثورة الاسلامية:

انا لله و انا الیه راجعون

نعزي الشعب الفلسطيني البطل والامة الاسلامية ومجاهدي جبهة المقاومة والشعب الايراني باستشهاد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" واحد افراد فريق حمايته في طهران اثر استهداف مقر اقامته.

وجاء في البيان سيعلن عن سبب هذا الحادث وابعاده.

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