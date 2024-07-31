رئيس جمعية علماء الإسلام الباكستانية :حرکة التحرير والنضال الفلسطينية تزداد قوة بدماء الشهيد هنية

ووفقا لمكتب العلاقات العامة لجمعية علماء الإسلام في إسلام آباد، فقد اصدر رئيس جمعية علماء الإسلام الباكستانية "مولانا فضل الرحمن" بيانا يعزي فيه باستشهاد إسماعيل هنية وحارسه الشخصي، وأعرب عن تضامنه مع أسر هؤلاء الشهداء.

ومستذكرا لقاءاته الأخيرة مع الشهيد هنية، أضاف رئيس جمعية علماء الإسلام الباكستانية في بيانه أن قائد حركة حماس الشهيد هنية كان يحرص دائما على الشهادة ويتمناها واليوم حقق أمنيته.

وأكد مولانا فضل الرحمن على ان نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي سيستمر بكل عزم و قوة ودماء الشهيد هنية ستعزز حركة التحرير والنضال في القدس الشريف.

وافاد بان الشعب الباكستاني لن يبق صامتا أمام جرائم الكيان الصهيوني، لافتا الى انه سيتم تنظيم مظاهرات حاشدة ضد اغتيال الشهيد هنية يوم الجمعة المقبل في كافة المدن الباكستانية.

وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما في طهران.

انتهى**ر.م