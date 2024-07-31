حزب الله في بيان أولي: ننتظر مصير القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر ليُبنى على الشيء مقتضاه

تعليقا على الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء 30 تموز/يوليو 2024، أصدر حزب الله بيانا أوليا قال فيه :"إنَّ القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) كان يتواجد في المبنى الذي استهدفه العدو الصهيوني في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أدى العدوان إلى استشهاد عدد من المواطنين ‏وإصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى".

وأكَّد حزب الله أنَّه لا زال ينتظر حتّى الآن النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية في ما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وفيما يلي البيان الأولي الصادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:

كما بات معروفًا قام العدوّ الصهيوني بالاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الثلاثاء بتاريخ ‌‏30 - 07 - 2024 حيث استهدف مبنى سكنيًا في أحد أحيائها مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين ‏وإصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى.

وكان القائد الجهادي الكبير الأخ السيد فؤاد شكر (الحاج محسن) حينها يتواجد في هذا المبنى.

تعمل فرق الدفاع المدني منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظرًا لوضعية ‏الطبقات المدمرة وما زلنا حتّى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه.



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الأربعاء 31 - 07 - 2024‏

‏25 محرّم 1446 هـ

المصدر : موقع العهد الاخباري

انتهى**ر.م