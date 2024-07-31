اجتماع طارىء للجنة الامن القومي الايراني عقب عملية اغتيال اسماعيل هنية

وعقب عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية،صرح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "إبراهیم رضائي" بأن اليوم يعقد اجتماعا طارئا لهذه اللجنة بشأن جريمة اغتيال الشهيد هنية.

وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما في طهران.

كما اكد حرس الثورة الإسلامية في بيانه أنه يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.

انتهى**ر.م