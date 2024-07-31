نجل إسماعيل هنية: دماء والدي ليست أغلى من دم أصغر طفل فلسطيني

وأضاف: " كان والدي يشعر بالشهادة في كل يوم، ونحن نفتخر به ونرفع رأسنا عالياً".

وتابع: نال والدي ما تمناه ونحن في ثورة وكفاح مستمر ضد الاحتلال والمقاومة لن تنتهي باغتيال قيادتها وحماس ستستمر في المقاومة حتى التحرير”.

وقال عبد السلام هنية إن العائلة جهزت نفسها لخبر استشهاده منذ فترة. وقال نجل القائد الشهيد هنية، "وكما قال الشهيد عندما تلقى خبر استشهاد أولاده الله يسهل عليكم، فنكررها ونقول الله يسهل عليك يا حاج، حيث كان أملك دائما أن يرضى الله عليك، فنسأل الله أن يتقبلك".

وأضاف هنية، أن مسيرة القادة إما نصر أو شهادة، مبينًا "نحن مثل أبناء شعبنا الذين يتلقون خبر استشهاد أقربائهم".

وأشار نجل القائد الشهيد هنية، إلى تعرض والده لـ 4 محاولات اغتيال طوال مسيرته الوطنية لكنه نجا منها، واليوم يختم الله له بالشهادة كما كان يتمنى دائمًا.

وأضاف، "عشنا مع والدي مراحل نضالية كثيرة، من إبعاد وأسر وملاحقة، ووطّن نفوس العائلة لمثل هذا اليوم، إذ كان يُخبرنا منذ كنا صغارًا أنه قد يرتقي شهيدًا في أي لحظة، والحمد لله أن نال هذا الشرف".

وأكد، أن القائد هنية كان حريصًا على الوحدة الوطنية ويسعى لأجل وحدة الصف الفلسطيني، ونؤكد أن هذا الاغتيال لن يوقف عزم المقاومين حتى التحرير.



انتهی**1426