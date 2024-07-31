صنعاء تدين جريمة اغتيال إسماعيل هنية

وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى "مهدي المشاط" الحداد ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس القائد المجاهد إسماعيل هنية.

وعبر الرئيس المشاط في بيان نعي عن خالص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني وحركة حماس في الفقد المؤلم باستشهاد القائد إسماعيل هنية، الذي استشهد مع أحد إخوانه إثر غارة صهيونية استهدفت مقر إقامته في طهران.



وأشار إلى أن الشهيد إسماعيل هنية كان مثالاً للقائد المسلم المجاهد الوفي الذي قضى حياته في جهاد العدو الإسرائيلي المجرم، مؤكداً أن استشهاده خسارة كبيرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة الإسلامية كافة.



وأدان المشاط جريمة الاغتيال الآثمة التي قام بها العدو الصهيوني المتخبط في فشله الذريع على كل الأصعدة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، مؤكداً أن اليمن يقف وسيقف بكل قوة إلى جانب المجاهدين في حركة حماس وكل محور المقاومة.

ونوه إلى أن على العدو الصهيوني والأمريكي تحمل مسئولية توسيع ساحة الحرب والمواجهة وموجة الاغتيالات التي يمارسها ضد قيادات المقاومة.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان: ندين بشدة جريمة اغتيال القائد إسماعيل هنية بعملية جبانة استهدفت أحد رموز الأمة وقادة المقاومة.

وأضاف: اغتيال القائد هنية تصعيد كبير وتجاوز أكبر وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وتابع: عازمون على الوقوف إلى جانب حماس وكل فصائل المقاومة في التصدي للعربدة الصهيونية المدعومة أميركياً.

كما قالت رابطة علماء اليمن في بيان: اغتيال القائد هنية وقادة محور الجهاد والمقاومة لن يزيد المحور إلا قوةً وصلابةً وثباتاً على الطريق نحو القدس.

وأضافت: نعزي الشعب الفلسطيني وحركة حماس وكل فصائل المقاومة ومحور الجهاد باستشهاد القائد الكبير إسماعيل هنية.

ويعزي وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي استشهاد اسماعيل هنية وقال: نعزي الأمة الإسلامية وكل محور المقاومة بشهادة إسماعيل هنية.

وصرح: العدوان في بيروت وطهران هو رسالة بوجوب الوقوف خلف محور المقاومة.

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