قائد الثورة الاسلامية:لقد أعدّ الكيان الصهيوني لنفسه عقاباً شديداً، ونعتبر الثأر لدماء "هنية" واجبنا

وعقب استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجاهد الكبير القائد إسماعيل هنية،وجه قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رسالة تعزية باستشهاد هذا القائد المجاهد الشجاع والمتميز للامة الاسلامية ومحور المقاومة والشعب الفلسطيني الأبي.

وأكد سماحته على أن الكيان الصهيوني قد اعد لنفسه عقابا شديدا وبأن الثأر لدماء الشهيد هنية من واجب إيران لأنه استشهد على أرضها.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله

انا لله وإنا إليه راجعون

الشعب الإيراني العزيز!

ارتقى الى رحمة الله تعالى القائد الفلسطيني المجاهد الشجاع والمتميز اسماعيل هنية فجر اليوم الاربعاء ونعته جبهة المقاومة العظيمة.

لقد اغتال الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأحزننا ذلك لكن هذا الكيان أعد لنفسه أيضا عقابا شديدا.

وافنى الشهيد هنية سنوات طويلة من حياته في ساحات النضال المشرّف وكان مستعدا للاستشهاد، وقدم اولاده واقاربه في هذا السبيل.

ولم يكن يخشى أن يصبح شهيدا في سبيل الله وإنقاذ عباد الله،ولكننا نعتبر انه من واجبنا أن نثأر لدمائه في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي حدثت على أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية.

اتقدم بالتعازي للأمة الإسلامية ومحور المقاومة وللشعب الفلسطيني الشجاع الأبي، وخاصة لأسرة واحباء الشهيد هنية وأحد حراسه الذي استشهد معه، وأسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويرفع درجاتهم.

السيد علي الخامنئي

الأربعاء 31 - 07 - 2024‏

‏25 محرّم 1446 هـ

انتهى**ر.م