إيران تعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على استشهاد إسماعيل هنية

وأصدرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا أعلنت فیه الحداد العام لمدة ثلاثة أيام عقب استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس " إسماعيل هنية".

وجاء في نص بيان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَاللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ»

استشهاد القائد المجاهد، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الدكتور إسماعيل هنية، أحزن الأمة الإسلامية وأنصار مدرسة المقاومة وكل أحرار العالم وأضاف هذا الاغتيال صفحة أخرى إلى قائمة الجرائم المشينة التي يرتكبها الصهاینة المجرمون المحتلون.

حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين هذا العمل الهمجي الذي تم تنفيذه لأهداف محددة في بداية حكومة الوحدة الوطنية وانتهك كافة مبادئ وقواعد الإنسانية والقانون الدولي و استهدف الضيف الرسمي والدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي زار ایران للمشارکة في مراسم أداء الیمین الدستوریة للرئیس الإیراني وتعتبر ذلك علامة واضحة أخرى على أن الکیان الصهيوني إرهابي، وأنه لا يوجد مكان على وجه الأرض بمأمن من شرور هذه الغدة الفاسدة التي يمكن إصلاحها.

إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعزي باستشهاد المجاهد والقائد العظيم لجبهة المقاومة السيد إسماعيل هنية، إلى قائد الثورة الإسلامية، الشعب الإيراني النبيل، والشعب الفلسطين الغيور والمظلوم، والأمة الإسلامية جمعاء ومحور المقاومة وتدعو كافة الحكومات المستقلة والشخصيات الحرة والشرفاء إلى مواجهة العصابة الإجرامية الحاكمة في الأراضي المحتلة.

وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم وأسرة الشهيد هنية وتعلن الحداد العام لمدة 3 أيام (الأربعاء والخميس والجمعة).

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