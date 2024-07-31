حرس الثورة الاسلامية: سيواجه الكيان الصهيوني ردا قاسيا ومؤلما على جريمة اغتيال الشهيد هنية

وقد جاء نص بيان حرس الثورة الاسلامية رقم 2 ، كالاتي:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَیٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِیلا

كما بلغ الشعب الإيراني العظيم والشريف وأبناء الأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة الأبي، في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الأربعاء 31 تموز/يوليو خبر استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجاهد العظيم القائد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشجاع في مكان إقامته بطهران،اثر العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني الجبان والمجرم.

فإن الشهيد هنية كان من بين الشخصيات البارزة من حوالي 110 وفود أجنبية تمت دعوتها من قبل مجلس الشورى الإسلامي للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الرابع عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليمين الدستورية،وكان ايضا قد قام برحلات عديدة الى ايران في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد العملية التاريخية "طوفان الأقصى".

وأظهرت هذه الجريمة استهتار العصابة الصهيونية من المجرمين والقتلة والإرهابيين بالقواعد والأنظمة الدولية في محاولة منها للتغطية على الإخفاقات المشينة للحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة، والتي أدت الى مذبحة بحق عشرات الآلاف من النساء والاطفال الفلسطينيين، وان هذه العصابة الصهيونية لا تتردد في ارتكاب اي عمل إجرامي همجي.

ومما لا شك فيه ان هذه الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ستواجه ردا قاسيا ومؤلما من محور المقاومة القوي والعظيم وفي مقدمته الجمهورية الإسلامية الايرانية،وستساعدهم في ذلك بركة جهود "شهيد القدس" القائد إسماعيل هنية في الدفاع عن قضية وحقوق الأمة الفلسطينية.

واذ ندين بشدة هذا العمل الخبيث والإجرامي،نتقدم بالتهاني والتبريك باستشهاد القائد العظيم اسماعيل هنية وحارسه الشجاع من حركة حماس و محور المقاومة والشعب الفلسطيني الباسل، ونحيط الشعب الايراني الثوري المقدّر علما ان مجلس تنسيق الاعلام الإسلامي سيبلغه بموعد مراسم تشييع جثمان الشهيد الطاهر .

العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية

الأربعاء 31 - 07 - 2024‏

‏25 محرّم 1446 هـ

انتهى**ر.م