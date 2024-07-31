قاليباف: إيران الإسلامية وجبهة المقاومة لن تتنازلا عن دماء أخيهم الشهيد

وكتب محمد باقرقاليباف الیوم الأربعاء عقب استشهاد "إسماعيل هنية"على حسابه الخاص على منصة إكس: رحم الله قائد المقاومة الفلسطينية الشجاع المجاهد نصوح والمعلم الحكيم، حامي كرامة الشعب الفلسطيني المجاهد وحارس القيم الإسلامية، الشهيد القدس الحاج إسماعيل هنية.

وأكد رئيس المجلس الإسلامي في هذه الرسالة: إن الشعبين الإيراني والفلسطيني حزينتان على هذه الكارثة الكبرى . .إيران الإسلامية وجبهة المقاومة لن تتنازلا عن دماء أخيهما الشهيد.

وفي وقت سابق، أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما في طهران.

كما اكد حرس الثورة الإسلامية في بيانه أنه يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا.

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